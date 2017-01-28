О том как Нью-Йорк упустил свой шанс произвести первое впечатление...

Простите, но это просто крик души. Был бы признателен если бы levik помог мне понять, какую фатальную ошибку я совершил.
Я до сих пор сижу и думаю - как такое могло произойти? Что это вообще было, что мне теперь делать и как с этим жить??? С одной стороны, я знаю массу людей которые живут с этим и не терзают себя лишними раздумиями, но мне-то от этого не легче!
Нью-Йорка я не понял. Совсем. Не почувствовал, хотя и старался. Я воспринял его совершенно обыденно и буднично, а это значит, что никаких совершенно эмоций я не испытал. Конечно! Ты был там всего четыре с половиной дня! Разумеется ты не смог прочувствовать! Но я возражу... Два полных дня с утра и до вечера, не менее семи часов в день, меня возили по всему Нью-Йорку несколько живущих там и влюбленных в город профессионалов! Они показывали и рассказывали. Завозили меня в самые разные районы. Делились своей жизнью, историями успехов и временных трудностей. Они искренне хотели мне помоч. Я это видел. Спасибо им огромное, но... НЕТ!
Ох, как же я завидую нашим либералам для которых этот город буквально Мекка и Рай земной в одном флаконе... Счастливые люди! Они могут в любой момент купить билет и дышать, дышать, дышать
Настоящие космополиты и либералы тем и сильны! Они всегда знают что уж если жизнь и прижмет, то всегда, слышите, ВСЕГДА! они могут оказаться и остаться жить в этом лучшем из городов! Как же я хотел все это почувствовать и понять "что есть на земле уголок, где радость..."
Но не срослось... ((( Я не скажу, что город мне как-то особенно не понравился, нет. Он просто ПОЛНОСТЬЮ И СОВЕРШЕННО оставил меня равнодушным...
Остановились мы в бывшем отеле Трампа. В Плазе. Мы всегда и во всех странах стараемся селиться либо в исторических, либо знаковых местах. Разумеется желательно лучших. А тут почти все в одном флаконе + удобное расположение.
Отдохнув от перелета отправились вдоль Центрального парка в сторону Бродвея дабы дойти до Тайм Сквер.
Времени было всего 16.00, но как только свернули от парка к площади и вошли собственно на улицу, нас окутали сумерки...
На Манхеттене очень сумеречно. Небоскребы мешают свету и на земле всегда тень... Характер этого места стал проявлять себя...
Вот таким мы увидели город в нашу первую короткую прогулку...
Даже следующим утром при ярком солнце и открытом пространстве на земле тень...
Ну, ладно. Встретились с нашим гидом и поехали изучать город широкими мазками... Это район "старых денег"
Посетили мемориал жертвам трагедии 9/11. Я очень хорошо помню тот день и как в прямом эфире ужасался происходящему. Земля пухом погибшим :(
Заехали на Уолл Стрит. Почему-то тут мне показалось как-то комфортнее... :)
Однако ж, совсем рядом уже можно видеть вот такие пейзажи...
Я сейчас вообще-то делаю просто краткий обзор. Чуть позже о каждом интересном и значимом месте отдельный репортаж сделаю.
Переход в Центральном парке...
Чайна таун. Реально как в Китай попал.
Маленькая Италия. Но делать там совершенно не чего. Смело вычоркивайте ее из своих программ.
Прогулялись по хипстерскому райончику Уильямсберг. Потом покажу, но тоже не впечатлил. Разве что графити...
Ну, вот так, если вкратце, и завершался наш первый полный день в Нью-Йорке
Пока ездил и гулял, слушал гида. Гид от города в восторге. Сам выходец из России. Молодой парень. Очень профессиональный. Я слушал, а сам прислушивался к ощущениям... Нет. Совершенно ничего не чувствую... ((((((
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