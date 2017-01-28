О том как Нью-Йорк упустил свой шанс произвести первое впечатление...

ПОЧЕМУ МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ Оригинал взят у lovigin в ПОЧЕМУ МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ Скажу сразу: это не реклама. Стал бы я так активно наполнять этот сайт. Просто мне он…

Куда уходят путешественники Оригинал взят у macos в Куда уходят путешественники Я тут жаловался, что эпоха путешественников заканчивается, в ЖЖ почти не…

Уголок японского треша и угара в районе красных фонарей... На Токио опускается ночь и встает вопрос чем заняться на этот раз... Когда нам предложили посетить "одно заведение" мы поначалу…

О том как провести ночь в сугробе заплатив за отель кучу денег... Шел февраль две тысячи четырнадцатого года... Норвегию заносило снегом, а наша команда громила всех на олимпиаде в Сочи... Уж не знаю, явились ли…

Вчера zazerkaliya спросила, и вот ей мой честный ответ! :) Самый красивый... Вчера zazerkaliya показывала пляжи Бали и спрашивала какой пляж ее читатели считают самым-самым... Отвечу за себя! :) На Ла-Диг мы отправились…